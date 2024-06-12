«Первая игра на Евро трудная всегда». Ван Дейк — о предстоящем матче с Польшей

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Польши. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня. Команды будут играть на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

«Трудный соперник, хорошие игроки. Я точно знаю, что в Германии будет много польских болельщиков, которые усложнят нам задачу. Нам очень нужны наши болельщики в этом матче, но первая игра на Евро трудная всегда. Мы будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться. Победа в первом матче станет большим шагом к следующему раунду, но впереди нас ждёт настоящая битва», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.