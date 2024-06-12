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«Первая игра на Евро трудная всегда». Ван Дейк — о предстоящем матче с Польшей

«Первая игра на Евро трудная всегда». Ван Дейк — о предстоящем матче с Польшей
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Польши. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня. Команды будут играть на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трудный соперник, хорошие игроки. Я точно знаю, что в Германии будет много польских болельщиков, которые усложнят нам задачу. Нам очень нужны наши болельщики в этом матче, но первая игра на Евро трудная всегда. Мы будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться. Победа в первом матче станет большим шагом к следующему раунду, но впереди нас ждёт настоящая битва», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

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