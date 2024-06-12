«Зенит» заплатит € 25 млн за Зайнутдинова «Бешикташу», за Фернандеша — € 5 млн

Санкт-петербургский «Зенит» предложил турецкому «Бешикташу» € 30 млн за полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова. Об этом сообщил Depar Sports в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что, поскольку 50% трансферной суммы пойдёт в пользу португальской «Бенфики», цена за Жедсона Фернандеша будет указана как € 5 млн, а за Бактиёра Зайнутдинова — € 25 млн.

В минувшем сезоне 26-летний Бактиёр Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

25-летний Жедсон Фернандеш выступает за турецкий клуб с лета 2022 года, когда он перешёл из португальской «Бенфики». В минувшем сезоне полузащитник сыграл за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт Фернандеша с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.