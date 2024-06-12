Доннарумма: Франция и Англия очень сильны, но Италия тоже может сказать своё слово на Евро

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о фаворитах на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Некоторые команды, несомненно, очень сильны. Например, Франция и Англия. Но Италия тоже может сказать своё слово. Я думаю, что в таком соревновании нет фаворитов. Здесь есть за что бороться, поэтому мы отправляемся на Евро, чтобы показать себя и добраться до финала», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.