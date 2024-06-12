Мората — о Ямале: Ламин может стать одним из лучших игроков мира в будущем

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората высказался о футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.

«Приятно, что он является частью сборной. Он предлагает нам что-то другое, новое. Если ему повезёт и он не получит серьёзных травм, то станет одним из лучших в мире, потому что, несмотря на то что ему всего 16 лет, он уже продвинулся на шаг дальше многих. Ламину ещё только предстоит пройти через этап взросления, но уже сейчас складывается впечатление, что ему не 16, а 23-24 года», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.

В минувшем сезоне Ямал сыграл 50 матчей, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с «Барселоной» полузащитник занял второе место в Ла Лиге с 85 очками. Чемпионом стал «Реал» (95 очков).