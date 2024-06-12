Стоунз пропустил тренировку сборной Англии за четыре дня до игры с Сербией

Центральный защитник сборной Англии Джон Стоунз пропустил тренировку «трёх львов» из-за болезни, сообщает Daily Mail. 16-го числа англичане сыграют первый матч на Евро-2024, соперником команды Гарета Саутгейта будет Сербия.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года стартует уже в эту пятницу, 14 июня. Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C, где её соперниками станут национальные команды Сербии, Дании и Словении. Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах.

Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.