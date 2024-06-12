«Рубин» объявил о продлении контракта с Олегом Ивановым

Казанский «Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Отмечается, что срок нового соглашения будет рассчитан до конца сезона-2024/2025.
«Иванов – с нами ещё на год!
«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года», — написано в заявлении клуба.
В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 37-летний Олег Иванов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.
«Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).