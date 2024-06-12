Окладников рассказал, как совмещал игру в футбол с военными построениями в 7 утра

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников поделился воспоминаниями о совмещении футбола и учёбы в военном институте.

«Я играл за любительский клуб «Рассвет». Ездили в Читу, Улан-Удэ, Кемерово, Новосибирск, Омск. Было тяжело: игры проходили в пятницу-воскресенье, а в военном институте были построения, которые нельзя было пропускать. То есть приезжаешь, в 7 утра построение, а потом на учёбу. Но я очень хотел играть в футбол, поэтому приходилось как-то крутиться. Любительская команда уже была для меня шагом вперёд. По-другому я никак не мог попасть в профессиональный футбол. Плюс у меня был очень хороший тренер Александр Анатольевич Кишиневский. Поэтому я был счастлив попасть в «Рассвет». Опытные ребята там успели побывать во Второй лиге, с ними было приятно играть», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Окладников сыграл 33 матча, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.