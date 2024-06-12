Окладников: «Енисей» мог даже выиграть Кубок, но выбрали не ту тактику против «Спартака»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников высказался о результате красноярцев в Кубке России в 2022 году. Тогда «Енисей» уступил на стадии полуфинала «Спартаку» (0:3). В конечном итоге именно красно-белые стали победителем турнира.

— Мы верили, что можем даже выиграть Кубок России. Но где-то маленько что-то сделали не так и, возможно, выбрали не ту тактику против «Спартака». Плюс перед кубковой игрой проиграли «Краснодару-2» со счётом 0:4, поэтому был спад. Но при этом все горели и хотели побеждать, особенно Саня Зотов, который является спартаковцем. Для него этот матч был очень принципиальным.

После побед над «Локомотивом» и «Рубином» хотелось играть дальше. Но и претензий к нам не может быть, потому что с самого начала никто не мог поверить, что мы дойдём до полуфинала Кубка России.

— Ощущали пренебрежительное отношение к «Енисею» со стороны команд РПЛ?

— Это надо спрашивать у тех команд, которые от нас вылетели. Но «Спартак» не допустил недонастроя и ошибок, которые совершили другие команды. Понятно, что команда РПЛ – это команда РПЛ, особенно те, которые находятся вверху или середине. Но «Рубин» на тот момент вылетал из лиги, у них не было многих легионеров, но оставались сильные ребята. Поэтому тут вопросы не к нам, мы их обыграли по делу. «Спартак» же играл в свой хороший футбол и воспользовался нашими слабыми местами, — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.