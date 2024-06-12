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В «Крыльях» высказались о возможном переходе Гарре в «Краснодар»

В «Крыльях» высказались о возможном переходе Гарре в «Краснодар»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможном переходе футболиста самарцев Бенхамина Гарре в «Краснодар».

«На сегодняшний день в клуб никаких бумаг по Гарре от «Краснодара» не приходило», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что «Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре. Бенхамин перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в начале 2023 года. В нынешнем сезоне игрок провёл 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального хавбека в € 8 млн.

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