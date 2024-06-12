Геркус: у Глушенкова нет причин оставаться в «Локо». Удержать его от «Зенита» сложно

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном уходе Максима Глушенкова из стана железнодорожников. По мнению функционера, удержать футболиста от перехода в «Зенит» было бы сложно даже в случае пролонгации контракта с «Локомотивом» прошлой зимой.

«Мне кажется, „Локомотив“ не удержит Глушенкова. У игрока нет особых причин оставаться. Что он теряет? Можно было, например, переподписать его зимой, тогда сейчас выкуп был бы дороже, но даже в этом случае удержать от перехода в «Зенит» было бы сложно», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.