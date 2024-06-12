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Голкипер «Спартака» Селихов: Сафонов амбициозен, поборется с Доннаруммой в «ПСЖ»

Голкипер «Спартака» Селихов: Сафонов амбициозен, поборется с Доннаруммой в «ПСЖ»
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

— Матвей Сафонов в «ПСЖ» — это круто?
— Это очень круто. Я знаю Матвея, он очень амбициозный парень. Желаю ему только успехов.

— Но там есть Джанлуиджи Доннарумма.
— Он сильный вратарь?

— Не мне судить.
— Я же говорю, Мотя очень амбициозен, он поборется, — приводит слова Селихова «Матч ТВ».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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