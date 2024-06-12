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«Новосибирск» и «Ротор» сыграли вничью в первом стыковом матче за выход в Первую лигу

«Новосибирск» и «Ротор» сыграли вничью в первом стыковом матче за выход в Первую лигу
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Завершился первый переходный матч за право на участие в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025, в котором встречались «Новосибирск» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Заря» в Новосибирске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Итоговый результат — 1:1.

Россия - LEON-Вторая лига А . Стыковые матчи. 1-й матч
12 июня 2024, среда. 13:00 МСК
Новосибирск
Новосибирск
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Рожков – 79'     1:1 Агеев – 87'    

На 79-й минуте счёт открыл нападающий «Новосибирска» Никита Рожков. На 87-й минуте форвард Михаил Агеев забил ответный мяч «Ротора».

Ответный матч состоится в Волгограде в воскресенье, 16 июня.

«Новосибирск» занял третье место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 27 очков за 18 матчей. «Ротор» финишировал пятым, заработав 25 очков. Команда получила право на участие в переходных матчах, так как заняла третье место на первом этапе. «Краснодар-2», тогда став первым, вылетел в «Серебро», а вторая «Уфа» вышла в Первую лигу.

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