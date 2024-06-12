«Новосибирск» и «Ротор» сыграли вничью в первом стыковом матче за выход в Первую лигу

Завершился первый переходный матч за право на участие в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025, в котором встречались «Новосибирск» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Заря» в Новосибирске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Итоговый результат — 1:1.
На 79-й минуте счёт открыл нападающий «Новосибирска» Никита Рожков. На 87-й минуте форвард Михаил Агеев забил ответный мяч «Ротора».
Ответный матч состоится в Волгограде в воскресенье, 16 июня.
«Новосибирск» занял третье место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 27 очков за 18 матчей. «Ротор» финишировал пятым, заработав 25 очков. Команда получила право на участие в переходных матчах, так как заняла третье место на первом этапе. «Краснодар-2», тогда став первым, вылетел в «Серебро», а вторая «Уфа» вышла в Первую лигу.
- 12 июня 2024
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