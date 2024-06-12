Павлович не вернётся в сборную Германии, вместо него на Евро-2024 вызовут Джана

Защитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович не вернётся в расположение сборной Германии, главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман планирует вызвать вместо него футболиста «Боруссии» Дортмунд Эмре Джана. Об этом со ссылкой на Немецкий футбольный союз сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, ранее появилась информация, что Павлович получил инфекцию, из-за которой покинул базу сборной Германии в городе Херцогенаурах. Характер болезни футболиста неизвестен. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы матч сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. Сборные Германии и Шотландии находятся в группе А, где им противостоят Венгрия и Швейцария.