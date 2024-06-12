Вирджил ван Дейк высказался о встрече с Францией на групповом этапе Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Франции. Встреча состоится 21 июня. Команды будут играть на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«С Францией всегда непросто. Все прекрасно знают, что у этой команды классные игроки, которые будут готовы сразу же наказать нас за малейшую ошибку. Но и мы знаем, что можем доставить соперникам проблемы, если будем готовы на 100 процентов и здорово сыграем как в защите, так и в атаке. Случиться может что угодно, особенно на крупном турнире», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.