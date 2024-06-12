Антон Заболотный прошёл медосмотр для перехода в «Химки»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный прошёл медосмотр для перехода в подмосковные «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны продолжают общение, ЦСКА ещё не вышел из переговоров с нападающим, но «Химки» настроены подписать форварда.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что красно-синие предлагают Антону Заболотному заработную плату в размере € 500 тыс. за сезон плюс бонусы – как за голы, так и за сыгранные матчи. Как отмечал источник, от «Химок» нападающий хочет получить контракт, рассчитанный на два года с зарплатой в 3 млн рублей в месяц плюс подъёмные и агентские выплаты в размере 30 млн рублей.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.