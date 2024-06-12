Ван Дейк: не стану как-то особенно готовиться к противостоянию с Мбаппе

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем противостоянии с нападающим национальной команды Франции Килианом Мбаппе в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча состоится 21 июня. Команды будут играть на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Нет, я не стану как-то особенно готовиться к противостоянию с Мбаппе. Неважно, с кем ты играешь. Ты просто готовишь себя к турниру. Ты уже кое-что знаешь: как играет соперник, что он из себя представляет, какие у него сильные и слабые стороны. Это относится ко всем командам, а не только к Франции и Мбаппе. Многое будет зависеть от того, сможем ли мы хорошо обороняться как команда», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.