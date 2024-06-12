Игрок сборной Испании Мерино: у нашей команды менталитет победителя

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино заявил, что национальная команда ставит перед собой задачу успешно выступить на Евро-2024.

«Я думаю, что давление на нас оказывается, но мы и сами его оказываем. У нас менталитет победителей, мы не хотим проигрывать даже на тренировках. Именно в таком настроении мы и отправимся на Евро-2024», — приводит слова Мерино пресс-служба сборной Испании.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.