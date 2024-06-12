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Хавбек Испании Мерино: на Евро-2024 мы будем стараться играть первым номером

Хавбек Испании Мерино: на Евро-2024 мы будем стараться играть первым номером
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Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино заявил, что национальная команда будет играть первым номером в матчах чемпионата Европы — 2024.

«У нас сбалансированная команда, которая готова адаптироваться под условия того или иного матча. Думаю, мы будем стараться играть первым номером, доминировать и быть главными героями игр чемпионата Европы», — приводит слова Мерино пресс-служба сборной Испании.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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