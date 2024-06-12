Доннарумма высказался об атмосфере в сборной Италии перед Евро-2024

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал об атмосфере в своей национальной команде в преддверии чемпионата Европы по футболу.

«Мы все — разные личности. Несомненно, на прошлом Евро атмосфера в сборной Италии была особенной. Именно её мы пытаемся воссоздать сейчас. Сейчас у нас в команде все замечательные ребята, так что нет страха, что не удастся повторить это. Мы — отличная команда, и нам хорошо вместе. Это определённо сыграет важную роль, как это было на прошлом Евро», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.