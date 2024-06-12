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«Рубин» продлил контракт с Александром Зотовым до 2026 года

Казанский «Рубин» продлил контракт с полузащитником Александром Зотовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что срок нового соглашения будет рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Зотов остаётся в «Рубине»!

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Александром Зотовым. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года», — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 36-летний Александр Зотов провёл 26 матчей, в которых оформил две голевые передачи. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).