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Игроки сборной Германии Вирц и Мусиала дали характеристики другу другу

Игроки сборной Германии Вирц и Мусиала дали характеристики другу другу
Джамал Мусиала
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Футболисты сборной Германии Флориан Вирц и Джамал Мусиала охарактеризовали другу друга и высказались о взаимодействии на поле.

«Вне поля он хорошо играет в настольный теннис, но в баскетболе у ​​меня больше нужных качеств. На поле мы хорошо дополняем друг друга и хорошо взаимодействуем», — сказал Мусиала на пресс-конференции.

«Джамал – очень хороший парень. Я очень хорошо лажу с ним за пределами поля, мы можем многое сделать вместе. Мы хорошо взаимодействуем и на поле, мне очень нравится с ним играть», — отметил Вирц.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии выступит в группе А, где соперниками будут Шотландия, Венгрия и Швейцария. В матче открытия немцы сыграют с Шотландией 14 июня.

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