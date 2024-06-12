Игроки сборной Германии Вирц и Мусиала дали характеристики другу другу

Футболисты сборной Германии Флориан Вирц и Джамал Мусиала охарактеризовали другу друга и высказались о взаимодействии на поле.

«Вне поля он хорошо играет в настольный теннис, но в баскетболе у ​​меня больше нужных качеств. На поле мы хорошо дополняем друг друга и хорошо взаимодействуем», — сказал Мусиала на пресс-конференции.

«Джамал – очень хороший парень. Я очень хорошо лажу с ним за пределами поля, мы можем многое сделать вместе. Мы хорошо взаимодействуем и на поле, мне очень нравится с ним играть», — отметил Вирц.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии выступит в группе А, где соперниками будут Шотландия, Венгрия и Швейцария. В матче открытия немцы сыграют с Шотландией 14 июня.