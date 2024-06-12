Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: пока мы ещё нуждаемся в финансовой поддержке региона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о самоокупаемости нижегородского клуба.

«Мы пока ещё в бюджете и нуждаемся в поддержке региона. Думаю, в следующем сезоне тоже сохраним эту потребность. Но мы всячески стараемся стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой. Активно работаем с бизнесом, с нашей коммерческой составляющей. С учётом доходов от трансляций, билетной программы, программы по реализации мерча и других коммерческих историй мы примерно 40% клубного бюджета закрываем сами», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Известия».

Напомним, нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/2024 и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.