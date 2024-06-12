Нападающий «Енисея» Окладников: в Испанию поехал бы даже в клуб-аутсайдер

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников рассказал об интересе к своей персоне из зарубежных чемпионатов.

— Зимой агенты из Турции сами выходили на меня, писали. Был вариант с командой, которая то ли выходила, то ли решала задачу по выходу в турецкую Суперлигу. Но нужно было уйти из «Енисея» свободным агентом. Если бы пришли и сказали, что готовы заплатить за трансфер, то подумал бы. Интерес есть, и агенты прорабатывают разные варианты, но я этим сильно не интересуюсь.

— Знаю, что у тебя любимый иностранный клуб – «Барселона».

— Да. Понятное дело, что в «Барселону» очень сложно перейти, но в Испанию готов пойти даже в команду, которая будет бороться за выживание. Без вопросов, буду доказывать, — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.