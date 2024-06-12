Вирц оценил вероятность игры вместе с Мусиалой в одном клубе

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц высказался о потенциальной возможности сыграть с футболистом «Баварии» Джамалом Мусиалой в одном клубе.

«Думаю, мы оба сейчас чувствуем себя комфортно в наших клубах. Но время от времени мы шутили, что, по нашему мнению, в какой-то момент было бы здорово сыграть вместе в каком-нибудь клубе. Я определённо был бы рад проводить больше времени с Джамалом», — сказал Вирц на пресс-конференции перед чемпионатом Европы.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии выступит в группе А, где соперниками будут Шотландия, Венгрия и Швейцария. В матче открытия немцы сыграют с Шотландией 14 июня. Начало встречи — в 22:00 мск.