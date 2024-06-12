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Алаев рассказал, когда будет сформирован календарь РПЛ сезона-2024/2025

Алаев рассказал, когда будет сформирован календарь РПЛ сезона-2024/2025
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что календарь нового сезона чемпионата России появится не позднее чем за месяц до 1-го тура. Старт сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги запланирован на 20 июля.

«Работа началась, мы ждали жеребьёвку Пути РПЛ Кубка России, и, по сути, прошёл только один день. Мы понимаем, что все ждут календарь, но я попрошу всех запастись терпением. Мы себе ставим задачу дать календарь не позднее чем за месяц до старта — это 20 июня. Сделаем раньше — хорошо, но для нас главное не скорость, а качество календаря», — приводит слова Алаева ТАСС.

В прошлом сезоне чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 игр.

Итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России:

Группа А: «Динамо» (Москва), «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала).
Группа В: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».
Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари Нижний Новгород».
Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».

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