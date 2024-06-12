Иван Сергеев: хочется, чтобы на Евро наконец победили англичане

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что будет поддерживать сборную Англии на Евро-2024.

«Хочется, чтобы наконец Англия победила, чтобы Гарри Кейн выиграл трофей. А так фаворитами, я думаю, будут Франция, Англия, наверное, Германия. И кто-то из них троих выиграет», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, Евро-2024 стартует в эту пятницу, 14 июня. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.