Окладников: со стороны фанатской трибуны «Спартака» стоял такой ор, что аж дух захватывало

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников высказался по поводу введения Fan ID в российском футболе.

«Когда мы в Кубке России играли со «Спартаком», со стороны фанатской трибуны стоял такой ор, что аж дух захватывало и были мурашки. Я ходил на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА осенью, когда сыграли 2:2. Там уже фанатской трибуны не было — и атмосфера совсем не та. Футбол же для болельщиков, но всё это придумывают футбольные чиновники. Fan ID – это про безопасность. Придумали, но многие люди этого не поддерживают. Жалко, что фанаты пропадают и остаётся меньше поддержки на матчах. Поэтому я держу нейтральную сторону», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Окладников сыграл 33 матча, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.