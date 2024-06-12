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Окладников: у «Спартака» в одном матче было 11 русских пацанов на поле

Окладников: у «Спартака» в одном матче было 11 русских пацанов на поле
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Нападающий «Енисея» Андрей Окладников высказался о большом количестве легионеров в российском футболе.

— Не логичнее клубам сегодня растить своих игроков, чем скупать легионеров?
— Возможно, и так. Посмотрите на «Спартак», где восемь человек в старте – россияне. У них даже был один матч, когда на поле были все 11 футболистов — русские пацаны. Вот вам показатель.

— А у «Зенита» бразильцы на первых ролях.
— Ничего страшного. Может быть, их подвинут маленько. Я уверен, что в РПЛ нужен новый чемпион. «Динамо» заслужило шанс, особенно когда вырывало победы на последних минутах. Это же чемпионский характер и фарт, везёт сильнейшим. Надеялся, что «Динамо» станет чемпионом, — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Окладников сыграл 33 матча, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

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