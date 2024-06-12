Лунёв — об интересе «Динамо»: это слухи, есть общение, но пока нет конкретики

Российский вратарь Андрей Лунёв, недавно покинувший «Карабах», прокомментировал возможность своего перехода в московское «Динамо».

«По моему будущему нет понимания, всё так же. «Динамо»? Много что писали, пока это всё слухи. Сезон не так давно закончился, и опыт показывает, что нужно время. Есть какое-то общение, но пока нет конкретики», – приводит слова Лунёва Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что московское «Динамо» договорилось о переходе в клуб российского голкипера Андрея Лунёва. В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.