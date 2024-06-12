Мбаппе заявил, что хочет выиграть Евро-2024 в качестве капитана сборной Франции

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть чемпионат Европы — 2024 в качестве капитана сборной Франции.

«Я действительно хочу выиграть Евро. Этот турнир будет первым для меня в качестве капитана сборной, поэтому для меня это очень важно», — приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Франции начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши. Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.