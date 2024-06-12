Нагельсман объяснил вызов Джана в сборную Германии на Евро-2024 вместо Павловича

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман объяснил вызов Эмре Джана в национальную команду на Евро-2024 вместо Александара Павловича.

«Нам нужен ещё один шестой номер (опорный полузащитник. — Прим. „Чемпионата“) в составе, и поэтому мы решили вызвать Эмре Джана. Он сразу же проявил энтузиазм и готовность присоединиться к команде. Мы хотели иметь в составе ещё одного игрока, который провёл много матчей на высоком уровне и умеет справляться с давлением. Он вполне может соответствовать тем запросам, которые сейчас нужны сборной Германии», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба национальной команды.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.