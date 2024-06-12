Буффон оценил вратарскую бригаду сборной Италии на Евро-2024

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил голкиперов в заявке национальной команды на чемпионат Европы.

«Я думаю, что Доннарумма — краеугольный камень нашей сборной и сильная сторона. Он показал исключительную игру в матче с Боснией, сделав фантастический и очень трудный сейв. Это даёт нам ещё больше уверенности, потому что мы знаем, что можем положиться на сильного игрока в трудные моменты.

Викарио – очень надёжный игрок, который преуспевает, и Премьер-лига позволила ему сделать ещё один шаг вперёд. У Мерета тоже есть опыт. На мой взгляд, Италия может рассчитывать на многих талантливых вратарей в ближайшие годы», — приводит слова Джанлуиджи Буффона Football Italia со ссылкой на TMW.