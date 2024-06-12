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Дьяков: не думаю, что Смолов останется в «Динамо», но в «Краснодаре» есть Кордоба

Дьяков: не думаю, что Смолов останется в «Динамо», но в «Краснодаре» есть Кордоба
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном возвращении нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар». Ранее появлялась информация, что Смолов перейдёт в «Краснодар» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон. Его соглашение с «Динамо» завершается в конце июня.

«В «Динамо» Смолов после нового года почти не играл в составе. Был игроком ротации. На него делалась ставка в Кубке, где играл побольше. Он потерял место в составе, сейчас Тюкавин — твёрдый игрок основы. Не думаю, что останется Фёдор в команде. Если уйдёт Тюкавин, это будет потерей. Смолов же в последнее время не выходит в основе.

В «Краснодаре» же есть Кордоба. Также будет игроком ротации, хотя у Мусаева может быть своё видение. Может, решит, что Смолов будет играть в паре с Кордобой», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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