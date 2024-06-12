Иван Сергеев: сборная России показала бы на Евро достойный результат

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев предположил, какого результата добилась бы сборная России на Евро-2024.

«Думаю, мы бы показали на этом Евро хороший результат. Потому что, я повторюсь, у нас очень хорошие, молодые ребята, перспективные. И те же игроки, которые сейчас за рубежом, показывают очень хороший уровень. Тот же Миранчук выиграл Лигу Европы, Головин лучший в «Монако», Захарян играет в «Реале Сосьедад» против «Барселоны» и «Мадрида». Так что, я думаю, мы показали бы достойный результат», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, Евро-2024 стартует в эту пятницу, 14 июня. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.