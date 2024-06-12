Капитан «Жироны» Алеш Гарсия близок к переходу в «Байер» — Флориан Плеттенберг

Центральный полузащитник и капитан «Жироны» Алеш Гарсия в скором времени должен стать игроком немецкого «Байера». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, леверкузенский клуб сейчас на пороге завершения перехода. Трансфер может обойтись «Байеру» предположительно в € 15–20 млн.

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26-летний Алеш Гарсия выступает за «Жирону» с 2021 года. В текущем сезоне хавбек провёл в составе команды 40 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.