Буффон — о Евро-2024: сборную Италии недооценивают

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон высказался о статусе сборной Италии на предстоящем Евро-2024.

«Я думаю, что сборную Италии недооценивают. Это очень конкурентоспособный коллектив. Также впечатляет человеческий уровень этих ребят Мне это нравится больше всего: у них есть чувство принадлежности к чему-то большому и правильное отношение отношение. Есть смирение и трудолюбие. Кроме того, есть от четырёх до шести лидеров, лучших игроков. Так что у Италии есть всё, что нужно для хорошей конкуренции», — приводит слова Буффона TMW.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.