«Тоттенхэм» объявил о расторжении контракта с Н'Домбеле

Французский полузащитник Тангай Н'Домбеле покинул «Тоттенхэм» после расторжения его контракта. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Мы хотели бы пожелать Тангаю всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

27-летний Тангай Н'Домбеле перешёл в лондонский «Тоттенхэм» из французского «Лиона» летом 2019 года. Его трансфер, сумма которого составила € 62 млн, стал самым дорогим в истории «шпор». За пять лет футболист провёл в составе «Тоттенхэма» 91 матч, отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» был рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость Н'Домбеле, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.