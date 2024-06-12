Игрок «Баварии» Кейн — об Англии на Евро-2024: пока я здесь, они питают к нам слабость

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал о записке, которую ему оставил полузащитник мюнхенского клуба Томас Мюллер, когда выезжал из отеля в Бланкенхайме, в котором будет базироваться английская национальная команда во время чемпионата Европы в Германии.

«Томми [Томас Мюллер] оставил мне небольшую записку, потому что они [сборная Германии] были здесь всего пару недель назад. Он написал мне, что поле для гольфа здесь отличное, но вот погода не слишком хорошая. Отель потрясающий, выглядит фантастически. Приём, который мне оказали, когда я перешёл в «Баварию», был невероятным, и с того момента, как я поселился в отеле, некоторые сотрудники начали подходить ко мне и здороваться. Я не говорю, что они хотят победы Англии, но я думаю, что теперь, пока я здесь, они немного питают к нам слабость, и это фантастика», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.