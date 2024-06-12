«Родина» объявила об уходе трёх бразильских легионеров

Футбольный клуб «Родина» расстался с трёмя бразильскими футболистами — Уэсли Натой, Ориньо и Марсиньо. Последний покинул московскую команду в связи с истечением срока аренды и вернётся в греческий «Пафос», которому принадлежат на него права. Об этом сообщает пресс-служба «Родины».

При этом Ориньо и его представитель выкупили у московской команды контракт игрока. Защитник продолжит карьеру в новом клубе. Ранее источник из окружения футболиста сообщил «Чемпионату», что бразилец перейдёт в «Химки». Ранее подмосковная команда досрочно обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу.

Напомним, в прошлом сезоне московская «Родина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, не сумев побороться за выход в Премьер-Лигу.