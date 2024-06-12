Стало известно, получит ли «Байер» золотую салатницу за победу в Бундеслиге без поражений

Леверкузенский «Байер» не получит золотую салатницу за сезон без поражений в Бундеслиге, сообщает интернет-издание Bild.

По информации источника, долгое время обсуждалось, должен ли клуб в качестве награды за уникальный результат дополнительно получить золотой чемпионский трофей. Но немецкая футбольная ассоциация приняла решение не вручать «Байеру» ничего, кроме привычной серебряной салатницы за победу в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги числятся 28 побед и шесть ничьих.