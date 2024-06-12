Мусиала ответил на вопрос о новом контракте с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, что пока ещё не определился со своим новым контрактом с мюнхенским клубом.

«Для меня важно отношение тренера к этому. Мне хочется, чтобы мы играли в хороший, интересный футбол и бились за победу в Лиге чемпионов, будучи командой. Так бы я смог проявлять свои качества», — приводит слова Мусиалы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

21-летний Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.