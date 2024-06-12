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Моуринью предположил победителя чемпионата Европы в Германии

Моуринью предположил победителя чемпионата Европы в Германии
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью предположил итоги чемпионата Европы в Германии.

– Кто победит?
– Португалия.

– Серебряный призёр?
– Англия.

– Сюрприз турнира?
– Любая команда, кроме Португалии, Англии и Франции. На мой взгляд, это три фаворита, и успех любой команды, кроме них, – даже сборных с высоким статусом вроде Германии – будет удивительным для меня.

– «Золотая бутса»?
– Харри Кейн.

– Лучший игрок?
Джуд Беллингем.

– И последний, но не менее важный вопрос: кто выиграет «Золотой мяч»?
– Я думаю, что Винисиус, – приводит слова Моуринью TNT Sports.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.

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