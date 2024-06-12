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В «Зените» отреагировали на информацию о возможной продаже Клаудиньо в «Фламенго»

В «Зените» отреагировали на информацию о возможной продаже Клаудиньо в «Фламенго»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

— «Зенит» действительно может продать Клаудиньо в «Фламенго»?
— Это фантазии, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появились сообщения, что агент полузащитника предложил услуги Клаудиньо «Фламенго».

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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