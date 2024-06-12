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В «Балтике» рассказали об отказе продать Козлова «Краснодару»

В «Балтике» рассказали об отказе продать Козлова «Краснодару»
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян ответил на вопрос о будущем полузащитника калининградцев Данилы Козлова. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара» и «Зенита».

— Насколько мне известно, в контракте Козлова прописана сумма выкупа для «Зенита» — 70 млн рублей. А для других она оговорена устно. И это 100 миллионов. Точно рыночная сумма?
— Того, о чём ты говоришь, нет.

— Сколько вы просите за Данилу?
— Было предложение от «Краснодара» в таких пределах. «Балтика» отклонила это предложение. Миллион-полтора евро — заметно меньше того, что мы рассчитываем получить за Козлова, — приводит слова Маргаряна Sport24.

В прошедшем сезоне 19-летний Козлов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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Источник: «Зенит» намерен выкупить у «Балтики» Данилу Козлова
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