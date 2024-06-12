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Деменко — о Смолове в «Краснодаре»: Мусаев ищет опытных футболистов

Деменко — о Смолове в «Краснодаре»: Мусаев ищет опытных футболистов
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Фёдору 35 лет, но он опытный футболист. Вопрос, как он проведёт сборы с «Краснодаром», если перейдёт. Мусаев ищет опытных футболистов на роль дядьки в команде. Но мы понимаем, что в команде есть Кордоба и более быстрые и молодые игроки. Может, кого-то хотят продать. Все матчи вряд ли сыграет Смолов даже при хорошем состоянии. Но игровое время будет точно. Вряд ли его берут только тренироваться», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появлялась информация, что Смолов перейдёт в «Краснодар» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон. Его соглашение с «Динамо» завершается в конце июня.

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