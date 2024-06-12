Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» откроет клубную академию в Казахстане

Мадридский «Атлетико» откроет клубную академию в Казахстане
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой мадридского «Атлетико» Энрике Сересо Торресом, сообщает официальный сайт президента Казахстана.

Отмечается, что Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в стране футбольной академии «Атлетико». Президент Казахстана выразил готовность всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Футбольную академию «Атлетико» планируется создать на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области Республики Казахстан. В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба «Атлетико» Мадрид.

Напомним, «Атлетико» является 11-ти кратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем кубка страны и трёхкратным победителем Лиги Европы. Мадридский клуб также дважды в своей истории выигрывал Лигу чемпионов. Минувший сезон испанской Примеры «матрасники» завершили на четвёртом месте, имея в своём активе 76 очков.

Материалы по теме
Казахстанский журналист: болельщиков возмутила информация о зарплате Черчесова
Материалы по теме
Симеоне стал рекордсменом «Атлетико» в Ла Лиге по набранным очкам
Истории
Симеоне стал рекордсменом «Атлетико» в Ла Лиге по набранным очкам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android