Мадридский «Атлетико» откроет клубную академию в Казахстане

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой мадридского «Атлетико» Энрике Сересо Торресом, сообщает официальный сайт президента Казахстана.

Отмечается, что Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в стране футбольной академии «Атлетико». Президент Казахстана выразил готовность всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.

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Футбольную академию «Атлетико» планируется создать на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области Республики Казахстан. В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба «Атлетико» Мадрид.

Напомним, «Атлетико» является 11-ти кратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем кубка страны и трёхкратным победителем Лиги Европы. Мадридский клуб также дважды в своей истории выигрывал Лигу чемпионов. Минувший сезон испанской Примеры «матрасники» завершили на четвёртом месте, имея в своём активе 76 очков.