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«Боруссия» Д недовольна Зюле, но не надеется, что кто-то купит игрока с весом в 110 кг

«Боруссия» Д недовольна Зюле, но не надеется, что кто-то купит игрока с весом в 110 кг
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Дортмундская «Боруссия» недовольна физической формой защитника Никласа Зюле, но не надеется, что на игрока смогут найтись покупатели. Об этом сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, вес игрока на данный момент составляет 110 кг, что превышает норму на 10 кг. С игроком уже неоднократно беседовали руководители клуба на предмет улучшения его физической формы.

Сообщается, что клуб не против продать Зюле, однако «шмели» сомневаются, что на игрока могут найтись покупатели из-за нежелания приобретать футболиста с лишним весом.

Никлас Зюле перешёл в дортмундскую «Боруссию» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе чёрно-жёлтых 28 матчей, в которых забил один гол. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зюле в € 22 млн.

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