Матч за Суперкубок России примет Волгоград

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в Волгограде. Об этом сообщает официальный сайт Российского Футбольного союза (РФС).

Город и стадион, где пройдёт игра между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», утвердило бюро исполкома РФС. Матч состоится на «Волгоград Арене» 13 июля, в прямом эфире его покажет «Матч ТВ». О времени начала встречи и старте билетной программы будет объявлено дополнительно.

Напомним, команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Краснодар» же получил право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.