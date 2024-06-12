ЦСКА возьмёт с собой на выездной матч болельщика, пострадавшего от действий авиакомпании

ЦСКА организует поездку 15-летнему болельщику с ограниченными возможностями Александру вместе с основной командой на ближайший выездной матч. Напомним, ранее в СМИ появились слова матери Александра, которая заявила, что авиакомпания в одностороннем порядке пересадила Александра и его семью во время полёта на места, которые затруднили ребёнку пребывание в самолёте из-за его проблем со здоровьем.

«Дело в том, что мы прекрасно знакомы с Сашей и его родителями Анной и Анатолием. Саша с папой действительно посетили абсолютно все игры прошлого сезона, что заслуживает великое уважение со стороны каждого сотрудника ПФК ЦСКА.

Конечно, как только мы узнали о случившемся, мы не могли пройти мимо этой истории, поэтому, как верно написано, на один из первых ближайших выездов Саша отправится вместе с командой на нашем чартере. Мы на связи с мамой Саши, выберем лучший вариант!» — написал директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

ЦСКА по итогам прошлого сезона РПЛ занял шестое место. Команда набрала 48 очков за 30 матчей.