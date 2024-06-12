Вратарь «Брентфорда» Райя перейдёт в «Арсенал» на постоянной основе — Фабрицио Романо

Вратарь «Брентфорда» и сборной Испании Давид Райя, выступавший в этом сезоне за «Арсенал» на правах аренды, перейдёт в лондонский клуб на постоянной основе, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «канониры» уже оформляют последние документы на трансфер 28-летнего голкипера. Также сообщается, что «Арсенал» активирует опцию выкупа игрока за £ 28 млн (€ 33 млн). Длительность контракта, который будет заключён с лондонцами, ещё не известна.

В нынешнем сезоне испанский вратарь во всех турнирах провёл 41 матч, в 20 из которых он оставил ворота в неприкосновенности. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего голкипера в € 35 млн.